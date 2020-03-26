بالوثيقة.. نائب يطالب بصرف مخصصات خطورة للمنتسبين المتعاملين مع مصابي كورونا

تنشر الخليج 365، بالوثيقة مطالبة النائب حسن محمد المسعودي بصرف مخصصات خطورة لمنتسبي الوزارات المتعاملين مع مصابي فايروس كورونا وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 36 اصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق، ووصول مجموع الإصابات الى 382.

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