قادة مجموعة العشرين يتعهدون باتخاذ التدابير الضرورية والتمويل اللازم لاحتواء كورونا

تعهد قادة مجموعة العشرين، الخميس، باتخاذ جميع التدابير الضرورية والتمويل اللازم لاحتواء فايروس كورونا وأكد قادة مجموعة العشرين التزامهم العمل بشكل موحد في مواجهة فيروس كورونا، مؤكدين أن أولوياتهم مواجهة الوباء وآثاره الصحية والاقتصادية والاجتماعية.

كما أكد قادة مجموعة العشرين التزامهم بإعادة الثقة للاقتصاد والحفاظ على الاستقرار المالي وتحقيق النمو.



وبدأت اليوم الخميس أعمال القمة الافتراضية لمجموعة العشرين بمشاركة قادة هذه الدول وبرئاسة الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

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