مصرف الرشيد يعلن رفع رواتب موظفي 31 دائرة

اعلن مصرف الرشيد، الخميس، عن رفع رواتب موظفي 31 دائرة من حملة بطاقات الدفع الالكتروني.

وقال المصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم رفع رواتب موظفي (٣١) دائرة من حملة بطاقات الدفع الالكتروني (نخيل ماستر كارد) و ( كي كارد ) لشهر اذار هذا اليوم الخميس".

واكد المصرف انه "باستطاعة حملة بطاقات مصرف الرشيد تسلم رواتبهم من شبكة فروعنا المنتشرة في جميع المحافظات او من احد منافذ نخيل ماستر كارد وكي كارد المعتمدة".