44 وفاة و6 آلاف إصابة بكورونا في النمسا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، الخميس، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد إلى 6001 إصابة، فضلا عن 44 حالة وفاة.



ووفق المصدر ذاته، أجريت السلطات اختبار "تحليل" كورونا المستجد لـ35 ألفا و995 شخصا منذ بداية ظهور المرض في البلاد قبل أسابيع، لكن النتائج في أغلب الحالات كانت سلبية.

وبين المصابين 84 طفلا، وفق بيان وزارة الصحة النمساوية، الذي أضاف: "تعافى 9 مرضى فقط من كورونا".

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وقبل أيام، أعلنت الحكومة إجراءات لاحتواء انتشار الفيروس، تشمل إغلاق المقاهي والمطاعم بشكل كامل، ومراكز وساحات ممارسة الرياضة، كما فرضت الحكومة حظرا كاملا على التجمعات.

كما أعلن مستشار النمسا سبستيان كورتس، إغلاق المتاجر باستثناء متاجر المواد الغذائية والصيدليات، والبنوك.

وفرض الحجر الصحي الكامل على مجموعة من المناطق في إقليم تيرول (جنوب شرق)، مثل وادي بازنون وسانت أنطون، وهي الأكثر تأثرا بانتشار المرض.

والأسبوع الماضي، قررت الحكومة النمساوية إغلاق المدارس والجامعات والحضانات في محاولة لاحتواء انتشار الفيروس.