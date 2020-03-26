200 ألف شخص غاردوا مركز تفشي كورونا في إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

قال رئيس جامعة قم للعلوم الطبية، محمد رضا قدير، إن 200 ألف شخص غادروا من محافظة قم إلى باقي المدن الإيرانية منذ بدء عطلة عيد النيروز التي بدأت في 21 آذار/ مارس الجاري حتى يوم أمس الأربعاء.



وبحسب إرم نيوز، فقد نقلت وكالة الأنباء الإيرانية ”إيرنا“، عن قدير قوله، الخميس، إنه ”يجب أن يخضع هؤلاء الأشخاص للحجر الصحي بعد عودتهم من رحلتهم لبعض الوقت، وعلى جميع من حولهم وأقاربهم الامتناع عن التعامل معهم“.

وأضاف: ”سيعود 200 ألف من أهالي محافظة قم إلى المحافظة في أقرب وقت ممكن، وسنقوم بفصل الحالات المشتبه فيها عن الأشخاص الأصحاء“.

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ووفقاً لرئيس جامعة قم للعلوم الطبية، فإن 475 مريضًا يعانون من أعراض تنفسية وتاجية حادة يتم إدخالهم إلى المستشفيات في مراكز قم الطبية.

وكانت محافظة قم هي المصدر الأول لتفشي فيروس كورونا المستجد في إيران، بعدما أعلنت في 19 شباط/ فبراير الماضي، عن تسجيل أول حالتي وفاة.

ولم يعلن المسؤولون الإيرانيون حتى الآن عن الإصابات في محافظتي طهران وقم، والتي قد تكون راجعة إلى ارتفاع عدد القتلى في المحافظتين.