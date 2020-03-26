السعودية تسجل 112 إصابة جديدة بكورونا والوفيات ترتفع إلى 3 حالات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، الخميس، عن تسجيل 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي المصابين إلى 1012.



وأكد العالي تعافي 4 حالات إضافية، ليصل الإجمالي إلى 33 حالة، وأضاف "سجلنا حالة وفاة جديدة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 3 أشخاص".

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية أن جميع الطرق التي تؤدي إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض تحت السيطرة الأمنية.

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وتابع "هناك من يقومون بالاستهتار حول قرار منع التجول، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".

كما أكد أن قرار منع التجول نص على البقاء في المنزل، وليس معناها أن يمارس الشخص أعماله خارج المنزل فهذا مخالف.

بدوره، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة أن هناك تنظيمات جديدة للأسواق، "بحيث يكون الدخول للتسوق على شكل مجموعات، حتى نضمن أعلى درجات الموثوقية الصحية".