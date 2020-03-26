بعد قرار تعليق الدراسة.. برلمانية تطالب بإلزام المؤسسات التعليمية الخاصة برد مصروفات الترم الثاني

قدمت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري التعليم والتعليم العالي، بشأن ضرورة رد المؤسسات التعليمية الخاصة جزءًا من مصروفات الفصل الدراسي الثاني.

وقالت فهيم في بيان لها منذ قليل، إنه صدر قرار بإيقاف الدراسة في المراحل الابتدائية وحتى الصف الثاني الإعدادي، كما تم تعطيل الدراسة بالكليات والمعاهد فترة طويلة.

أضافت عضو مجلس النواب، أنه بما أن مصروفات المدارس والجامعات والمعاهد الخاصة تكون مرتبطة بوجود الطلاب وتقديم خدمات لهم، فلا بد من إعادة دراسة الأمر وإلزام هذه المؤسسات بإعادة مستحقات أولياء الأمور، عن فترة تعطيل الدراسة، لافتة: بما أن الدراسة قد توقفت فإن هناك العديد من الخدمات المكلفة على المدارس لن يتم القيام بها، كإجراء طبيعي.

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وشددت، على أنه لا بد من تدخل وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والأجهزة المعنية، بشأن هذا الأمر، حماية للحقوق ومساعدة الأسر على تحمل الأزمة التي خلفها فيروس كورونا.

وفي اتجاه متصل، كشف أولياء الأمور، أن هناك العديد من المدارس الخاصة والدولية، التي لم تلغِ المقابلات الخاصة بالتقديم لأبنائهم في تلك المدارس، للتقديم للعام القادم، وتجبر أولياء الأمور على الحضور للمدرسة، رغم قرار تعليق الدراسة، وهو ما أكده أولياء الأمور.

حيث اشتكى، أحد أولياء الأمور، الذي أكد أنه تبلّغ من إدارة مدرسة “أمجاد” بالشروق، أنها تجري الآن مقابلات مع أولياء الأمور والطلاب بخصوص العام الدراسي المقبل 2021، مشيرًا إلى أنها تجبر أولياء الأمور على الحضور رغم ما تشهد البلاد من ظروف طارئة وحظر التجمعات خوفًا من انتشار فيروس كورونا.