الصحة العراقية: تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ والبيئة ​العراق​ية، "تسجيل 36 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، في حين تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة".

ولفتت الوزارة، في بيان، إلى أن "الاصابات كانت في العاصمة بغداد ومحافظات البصرة وكربلاء والنجف وواسط والسليمانية وكركوك وذي قار"، موضحةً أن "الوفيات سجلت في بغداد وكربلاء والمثنى وبابل".

كما أكدت "تسجيل 16 حالة شفاء تام في بغداد والديوانية وبابل والنجف"، مشيرةً إلى أن "المجموع الكلي للإصابات في العراق وصل إلى 382 حالة، ومجموع الحالات التي تماثلت للشفاء 105، فيما توفي 36 شخصا بالفيروس".