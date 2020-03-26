الرزاز: سيتم فتح المحال الصغيرة في الأحياء لتلبية حاجات المواطنين الأساسية

أعلن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، أنه "سيتم فتح المحال الصغيرة في الأحياء، وستبدأ الأسواق الكبيرة خدمات التوصيل"، لافتاً إلى أنه "تم وضع خطة شاملة وجدولاً زمنياً، لتزويد المواطنين باحتياجاتهم الأساسية من قبل الدكاكين وبقالات الأحياء".
وشدد الرزار على أنه "سيبدأ بفتح البقالات الصغيرة ومحلات المواد التموينية الأساسية من خضار وفواكه ومخابز وصيدليات ومحلات تزويد المياه بعد استكمال جاهزيتها، ويمكن أن تفتح من العاشرة صباحاً وحتى السادسة مساءً".
كما حذر من أنّه "إذا رأينا مشاهد تدافع مرة أخرى كتلك التي رأيناها الثلاثاء، سيتم إغلاق المحال أو المنشآت التي تحدث فيها تجاوزات"، مشيراً إلى أنّ السلطات "ستستمر بمنع حركة المركبات منعاً باتّاً".
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