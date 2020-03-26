السلطات الهولندبة تسجل 78 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال يوم واحد

أكدت السلطات الهولندية تسجيل 78 حالة وفاة و1019 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" في البلاد، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وكان رئيس الوزراء الهولندي ​مارك روتي​، أشار في وقت سابق إلى أن "الفيروس سيصيب غالبية السكان في هولندا"، مستبعداً "إغلاق البلاد بشكل كامل، على عكس ​إيطاليا​ و​إسبانيا​ اللتين فرضتا قيودا صارمة على التنقل لكبح تفشي الفيروس".

كما شدد روتي على أن "حكومته تريد تطوير مناعة جماعية بانتظار إيجاد لقاح، وذلك بعدم حماية الأشخاص الأقل ضعفا من الإصابة بالفيروس والاكتفاء بحماية المسنين والمرضى منه".