روحاني: إيران بحاجة إلى مليار دولار للتغلب على وباء كورونا

أعرب الرئيس الايراني حسن روحاني عن "أمله في أن تتمكن بلاده من السيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الأسبوعين القادمين"، لافتاً إلى أن "إيران بحاجة إلى مليار دولار للتغلب على هذا الوباء".
كما أمل أن "يوافق المرشد الأعلى علي خامنئي على منح الحكومة المبلغ من صندوق التنمية الوطني"، مشيراً إلى أن "ظروف إيران أفضل من دول عديدة رغم العقوبات المفروضة عليها".
وشدد روحاني على أن "عشرات الآلاف من الأسرة الخالية تتوفر في مستشفيات ميدانية جاهزة لأسوأ الظروف".
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