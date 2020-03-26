سفير أميركا في لندن: حجب الصين للمعلومات سمح لكورونا بالتسلل خارج حدودها

أشار سفير ​الولايات المتحدة​ في لندن، وودي جونسون، إلى أن "​الصين​ عرضت ​العالم​ للخطر من خلال حجب معلومات حول تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد، الأمر الذي سمح له بالانتشار خارج حدودها".

وشدد جونسون في مقال نشرته صحيفة "تايمز"، على أن "الصين حاولت أولاً حجب الأخبار، وقامت بعد ذلك بتبادل المعلومات المهمة بشكل انتقائي وأخذت تماطل السلطات الصحية الدولية"، لافتاً إلى أنه "لو أن الصين تصرفت بشكل سليم في الوقت المناسب، لكان من الممكن حماية المزيد من سكانها وبقية العالم من أخطر آثار هذا المرض".

كما أوضح أنه "عندما تنحسر الأزمة في نهاية المطاف، يتعين علينا النظر في النتائج وتقييم تكاليف هذا الانهيار في التعاون الدولي".