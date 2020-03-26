زاخاروفا تندد بالانتقادات الموجهة لروسيا عقب إرسالها مساعدات طبية لإيطاليا

نددت المتحدثة باسم ​الخارجية الروسية​ ​ماريا زاخاروفا​، بالانتقادات التي وجهتها صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية للمساعدات المقدمة من روسيا ل​إيطاليا​ في إطار مكافحة انتشار ​فيروس كورونا​.

وتساءلت زاخارفا، في حديث صحفي، عن "السبب الذي دفع بالصحيفة للاستناد إلى مصادر لم تكشف عن هويتها، في وقت تؤكد موسكو أنها لا تتوقع رفع العقوبات المفروضة من قبل إيطاليا في مقابل المساعدات لها، وأن الحملة الروسية إنسانية بحتة وبعيدة عن السياسة".

من جهتها، أكدت الصحيفة في وقت سابق أن "80% من المعدات التي أرسلتها روسيا لإيطليا، لا تجدي نفعا في مكافحة كورونا"، لافتةً إلى أن "موسكو تحاول تحقيق مطامع سياسية عبر تقديم المساعدات".