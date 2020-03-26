السلطات السعودية: تطبيق قرار حظر التجول في الرياض ومكة والمدينة

باشرت السلطات الأمنية في ​السعودية​، تطبيق ​حظر التجول​ في ​الرياض​ و​المدينة المنورة​ و​مكة المكرمة​، اعتباراً من الساعة الثالثة عصرا من اليوم الخميس، وحتى السادسة صباحاً من يوم غد الجمعة.

ويسمح القرار للجهات المعنية، بناء على ما تقترحه وزارة الصحة، زيادة ساعات منع التجول أو منع التجول طوال اليوم في تلك المدن أو غيرها من المدن والمحافظات والمناطق الأخرى في السعودية.

من جهته، وافق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في وقت سابق على اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد، وذلك حرصاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

بموازاة ذلك، أعلنت الصحة السعودية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 1012 حالة، عقب تسجيل 112 حالة إصابة جديدة.