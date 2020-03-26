ممثلة الأمم المتحدة بالعراق: لإعلاء القضية الوطنية على الأهواء الحزبية

شددت ممثلة بعثة ​الأمم المتحدة​ في ​العراق​ جينين بلاسخارت، على ضرورة "إعلاء القضية الوطنية ومصالح الشعب العراقي، على الأهواء الحزبية والمصالح الضيقة".

وفي رسالة وجهتها إلى شعب وساسة العراق، أكدت بلاسخارت على أنه "من الصعب المبالغة في حجم التحديات التي تواجه العراق في الوقت الراهن، وقد تفاقمت الأزمات السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية بسبب ​فيروس كورونا​ الذي لم يسلم منه العراق".

كما لفتت إلى أن "هذه أوقات غير مسبوقة حقا، وكما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مؤخرا، فإن الأوقات تتطلب اتخاذ تدابير وقائية غير مسبوقة، والأولوية هي منع الفيروس من الانتشار بسرعة"، موضحةً أن "هذه معركة كل فرد، ولا يمكن لأي قدر من الإجراءات الحكومية أن تنجح بدون المشاركة النشطة من جميع السكان".

وذكّرت بلاسخارت "بالكلمات الحكيمة للمرجع الديني ​علي السيستاني​، الذي حث العراقيين على إطاعة النصائح الطبية، وعدم التجمع بأعداد كبيرة، حيث خطر إصابة الأشخاص بالعدوى ونشر الفيروس شديد للغاية".

وأعربت كذلك عن أملها "بأن يدرك القادة السياسيون مدى جدية الوضع، وأن يجتمعوا بروح الوحدة الوطنية"، مشددةً على ضرورة "أن تستسلم الحزبية والمصالح الضيقة للقضية الوطنية الكبرى وصالح الشعب العراقي".