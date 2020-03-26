ريفلين يعرب عن أمله بالتعاون مع مصر في مكافحة فيروس كورونا

أعرب الرئيس ال​إسرائيل​ي ​رؤوفين ريفلين​، عن أمل ​تل أبيب​ بالتعاون مع مصر وشعوب المنطقة بأي شكل من الأشكال، في مكافحة ​فيروس كورونا​.

ويأتي ذلك خلال اجتماع عقده ريفلين مع سفير مصر لدى إسرائيل خالد عزمي، على هامش الاحتفال بالذكرى الـ 41 لتوقيع معاهدة السلام بين البلدين.

بالتوازي، كانت السطات الإسرائيلية أعلنت ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كووفيد 19" إلى 2495 حالة، في حين بلغ عدد الوفيات 5 حالات.

من جهته، أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى أن "شهر نيسان بالتقويم اليهودي يرمز إلى شهر الخروج من مصر والصمود أمام فرعون"، مؤكدا أنه "إذا صمدنا أمام فرعون فسنصمد أمام فيروس كورونا".