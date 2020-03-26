النشرة: توقيف أحد السجناء الذين هربوا من سجن راشيا الوادي صباح اليوم

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا عن توقيف دورية من مخابرات الجيش اللبناني في مكتب حاصبيا، في منطقة مرج الزعور، احد السجناء الذين هربوا صباح اليوم من سجن راشيا الوادي، وقد تم تسليمه إلى مخفر جب جنين في البقاع الغربي.
وكان مراسل "النشرة" في البقاع قد أفاد، صباح اليوم، بأنّ "خمسة مساجين أقدموا على الهرب من سجن راشيا، وتقوم القوى الأمنيّة بالبحث عنهم".
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