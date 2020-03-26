امن الدولة اوقفت 5 صرافين في قضاء زحلة لمخالفتهم تعميم مصرف لبنان

أوقفت مديرية البقاع الإقليمية في المديرية العامة لأمن الدولة بالتنسيق مع النيابة العامة التمييزية خمسة صرافين في قضاء زحلة لمخالفتهم التعميم الصادر عن مصرف لبنان، في ما يتعلق بسعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية. ووصل سعر صرف الدولار عند بعض الصرافين إلى حدود 2950 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وفي السياق نفسه، واصلت قطعات أمن الدولة في البقاع اجراءاتها لتطبيق مفاعيل ومقررات التعبئة العامة واقفلت محلات عدة ومنعت التجمعات.
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