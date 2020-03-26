قادة مجموعة العشرين يؤكدون تشكيل جبهة موحدة لمواجهة جائحة كورونا

أكد قادة ​مجموعة العشرين​ على تشكيل جبهة موحدة لمواجهة جائحة ​كورونا​، مشددين على أن "التصدي لآثار جائحة كورونا صحيا واقتصاديا واجتماعيا أولوية بالنسبة لنا".

ولفت قادة الدول العشرين بعد قمة طارئة عبر تقنية الفيديو بإشراف السعودية التي تتولى الرئاسة الدورية للمجموعة، إلى انهم سيبذلون قصارى جهدهم لوقف جائحة كورونا وسيلتزمون بحماية الأرواح والمحافظة على الوظائف والدخل.

واتفق القادة على الالتزام بسد العجز في ميزانية منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا وتوسيع صلاحياتها، وضخ 5 تريليونات دولار لتقليل الخسائر الاقتصادية العالمية جراء الفيروس، مؤكدين "العمل على تأمين الأموال اللازمة للأبحاث وتطوير لقاح ضد فيروس كورونا".

وتضم مجموعة العشرين الولايات المتحدة والصين واليابان وألمانيا وإيطاليا وفرنسا، وستشارك في هذه القمة دول أخرى طالها الفيروس، مثل إسبانيا والأردن وسنغافورة وسويسرا، وكذلك رؤساء منظمات دولية كبرى.

ويأتي الاجتماع غداة تخصيص الولايات المتحدة تريليوني دولار في خطة أقرها مجلس الشيوخ والنواب أمس الأربعاء، وتبني خطة دعم بقيمة 1100 مليار يورو في ألمانيا.