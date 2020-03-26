بوتين: موسكو يمكنها القضاء على كورونا في أقل من 3 أشهر

أكد الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ أن ​موسكو​ قادرة على القضاء على ​فيروس كورونا​ في أقل من 3 أشهر.

وشدد بوتين، خلال قمة مجموعة العشرين G20، على ضرورة إنشاء صندوق مالي دولي خاص بمحاربة الفيروس تحت إدارة صندوق النقد الدولي.

وشدد بوتين، في وقت سابق، على ضرورة أن تكون التدابير المتخذة لمكافحة فيروس كورونا صارمة وفعالة، مشيرا إلى أن ذلك سيساهم في التخلص من الفيروس بشكل أسرع.

وأشار إلى أن "هذه إلاجراءات القسرية مؤقتة. لكنها لن تطول إذا كانت التدابير المتخذة أكثر فاعلية وصرامة... لأنها ستساهم في التخلص من الفيروس بشكل أسرع"، لافتاً إلى أن الوضع المتعلق بفيروس كورونا سيتغير نحو الأفضل لكن المسألة هي مسألة وقت".