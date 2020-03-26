الخزانة الأميركية تفرض عقوبات جديدة على إيران تشمل 15 فردا و5 كيانات

أفادت قناة "سكاي نيوز" بأن " ​وزارة الخزانة الأميركية​ فرضت عقوبات جديدة على ​إيران​، مشيرة إلى أن "​العقوبات الأميركية​ تشمل 15 فردا و5 كيانات إيرانية".

وفي وقت فرضت الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على 5 شركات إيرانية مرتبطة بصناعة البتروكيماويات.

وكانت الولايات المتحدة الأميركية فرضت قبل أشهر، عقوبات على أكبر مجموعة قابضة للبتروكيماويات في إيران لدعمها ​الحرس الثوري الإيراني​، في خطوة اعتبرت أنها تهدف إلى تجفيف منابع تمويل القوة العسكرية الإيرانية.

وتأتي هذه العقوبات في الوقت الذي تعاني فيه إيران من تفشي فيروس كورونا المستجد الذي تجاوز عدد إصاباته الـ 2700 إصابة.