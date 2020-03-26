البنتاغون: تسجيل 133 إصابة بفيروس كورونا في البحرية الأميركية

أعلنت ​وزارة الدفاع الأميركية​ "البنتاغون" عن تسجيل 133 إصابة ب​فيروس كورونا​ في ​البحرية الأميركية​ بينها إصابات جديدة على حاملة الطائرات ثيودور روزفلت، كما تم تسجيل 44 إصابة بالفيروس في صفوف سلاح مشاة البحرية الأميركية. إضغط للمزيد

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