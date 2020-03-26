AFP: غانتس تقدم بطلب رسمي ليرأس الكنيست

افادت وكالة "الصحافة الفرنسية" بأن "زعيم حزب أزرق أبيض، ​بيني غانتس​ تقدم بطلب رسمي ليرأس ​الكنيست الإسرائيلي​".

وفي وقت سابق أفادت صحيفة "يدعوت أحرنوت" بأن غانتس، يدرس إمكانية تولي رئاسة "الكنيست" بنفسه، مشيرة الى ان "غانتس يهدف من هذه الخطوة دعم مفاوضات تشكيل حكومة الوحدة مع الليكود قدمًا".

وستصوت الهيئة العامة لـ"الكنيست" على انتخاب شخصية جديدة لرئاسته بعد استقالة بولي إدلشتاين.

من جهته، أكد مسؤول فصيل الليكود ميكي زوهار، إنه بعد انتهاء أزمة ​فيروس كورونا​، فإن إسرائيل ستذهب لانتخابات رابعة، متهما حزب أزرق أبيض بأنه يخضع لشروط القائمة العربية المشتركة من أجل تشكيل حكومة ضيقة بدعم القائمة من الخارج.