حاكم لومبارديا الإيطالية: تسجيل نحو 2.5 ألف إصابة جديدة في الإقليم

أشار حاكم إقليم لومبارديا شمال إيطاليا، تيليو فونتانا، إلى أن "حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الإقليم، شهدت ارتفاعاً ملموساً خلال الساعات الـ 24 الماضية".
وشدد فونتانا على أن "الحصيلة الأولية تظهر تسجيل نحو 2.5 ألف إصابة جديدة في الإقليم الأكثر تضررا بالفيروس"، لافتاً إلى أن "أرقام اليوم ليست جيدة للأسف، وكان هناك ارتفاع أكبر مقارنة بالأيام السابقة".
وكانت لومبارديا سجلت في وقت سابق 1643 إصابة جديدة بالفيروس أمس، وارتفعت بذلك حصيلة المصابين إلى أكثر من 32.3 ألف شخص.
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