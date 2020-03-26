ناشد رئيس بلدية نهر ابراهيم شربل ابي رعد اهالي البلدة وسكانها "الالتزام الاجباري بالحجر المنزلي، بعد ان اكدت الفحوصات التي اجريت للمواطن ك. خ في مستشفى المعونات الجامعي اصابته بفيروس كورونا".
واعلن ابي رعد ان "البلدية على استعداد لتأمين اغراض الاهالي من مواد غذائية وادوية الى المنازل للحد من تفشي الفيروس"، مؤكدا ان "البلدية بالتعاون مع الاجهزة المعنية تعمل على استقصاء المعلومات لمعرفة الاشخاص الذين اختلط معهم المصاب بالفيروس".
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية نهر ابراهيم: تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في البلدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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