مسؤول في حلف الناتو: إصابة 20 عسكري في ليتوانيا بفيروس كورونا

أكد المتحدث باسم كتيبة لحلف ​الناتو​ في ​ليتوانيا​ النقيب إيفيرت يان داييلس، لموقع "Delfi" الإخباري الليتواني، إصابة 20 من عسكريي الكتيبة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​".

وشدد دابيلس على أن "اثنين من العسكريين المصابين من هولندا، وتم إجلاؤهما إلى بلادهما"، دون الكشف عن جنسيات المصابين الآخرين.

وفي وقت سابق، أعلن ​حلف شمال الأطلسي​ إصابة أربعة من جنوده في أفغانستان بفيروس كورونا، بعد وقت قصير من دخول البلاد، وكانت هذه أولى الحالات المؤكدة التي سجلها الحلف.

من جهته، أعلن الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، عزمه عقد مؤتمر للحلفاء على مستوى وزراء الخارجية، في نيسان المقبل، وذلك بهدف مناقشة تفشي فيروس كورونا وغيرها من الملفات.