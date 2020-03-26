وزير المال علق العمل بأحد بنود التعميم رقم 2916 مراعاة لأوضاع المكلفين

وجّه وزير المالية ​غازي وزني​ تعميماً إلى جميع المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وكافة الهيئات والمجالس والصناديق العامة يطلب فيه تعليق العمل بالبند "رابعاً - ب –" من التعميم رقم 2916/ص1 تاريخ 27/9/2019 حتى إشعار آخر، مراعاة لأوضاع المكلفين في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية وحالة الطوارىء الصحية المستجدة والتي باتت تشكل ضغطاً وعبئاً عليهم.

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