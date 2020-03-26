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الفاتيكان: افاد صحافيان ايطاليان ان البابا فرنسيس غير مصاب بفيروس كورونا المستجد بعد خضوعه للفحص المطلوب، علما بانه اقام الخميس القداس الصباحي اليومي في مقر اقامته.

وذكر مراسلا صحيفتي "ميساجيرو" و"فاتو كوتيديانو" في الفاتيكان ان الحبر الاعظم خضع الاربعاء للفحص بعدما تأكد في اليوم نفسه اصابة رجل دين يقيم في المكان نفسه منذ اعوام.

واجري هذا الفحص لجميع من يعملون في دار القديسة مارتا وخصوصا الفريق العامل القريب من البابا، وجاءت نتيجة كل الفحوص سلبية وفق ما اوردت الصحيفتان نقلا عن مصادر داخل الفاتيكان.

لكن هذه المعلومات لم تؤكد رسميا من جانب الفاتيكان الذي لم يعلق على فحص اول اجراه البابا فرنسيس بداية الشهر الجاري حين ظهرت عليه اعراض انفلونزا دفعته الى الغاء كل انشطته.

وترأس البابا الخميس القداس الصباحي في الكنيسة الصغيرة في دار القديسة مارتا.

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وقال قبل القداس "في هذه الايام الحافلة بالمعاناة، هناك خوف كبير. الخوف على المسنين الذين يعانون الوحدة في دور العجزة او في المستشفيات او في منازلهم، ويجهلون ما يمكن ان يحصل".

واضاف "خوف من يفتقرون الى عمل دائم ويفكرون في كيفية اطعام ابنائهم لسد جوعهم؛ خوف اناس كثيرين يخدمون المجتمع ويساهمون راهنا في استمرار المجتمع وقد يصابون بالمرض؛ وايضا خوف كل منا، فكل منا يدرك خوف الاخر؛ فلنسأل الرب ان يساعدنا في ان نثق (الواحد بالاخر) وان نسامح ونتجاوز مخاوفنا".

وافاد موقع "فاتيكان اينسايدر" ان الحبر الاعظم محاط منذ وقت معين ب"طوق صحي ضد العدوى" يرافقه في كل تنقلاته. وهو لم يعد يتناول وجباته في الصالون المشترك لمقر اقامته بل في شقته فيما يتخذ المقربون منه كل الاجراءات الوقائية المطلوبة.

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