شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يحذر من بيع مشروع بحث طلاب النقل على مواقع التواصل بـ200 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب بسام فليفل، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن الترويج لبيع مشروع بحث طلاب النقل عبر مواقع التواصل الاجتماعى بسعر يصل إلى 200 جنيه للمادة الواحدة، مما تسبب فى حالة ارتباك لدى أولياء الأمور خاصة فى ظل تعليق الدراسة وإلغاء الامتحانات والاعتماد على هذا البحث فى التقييم، مما قد يؤثر الحالة المادية لأولياء الأمور خاصة وأن مثل هذه الممارسات هو ضرب من ضروب النصب.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه خلال الفترة الأخيرة شكا عدد من أولياء الأمور من انتشار عدد من الصفحات التى تروج لبيع مشروع بحث طلاب النقل الذين اُلغيت امتحاناتهم، بسعر 200 جنيه للمادة الواحدة، مما يشكل عبء على أولياء الأمور خاصة الذين لديهم أكثر من طفل فى المرحلة التعليمية، فى حين أن هذا الأمر غير قانونى، ولكنه تسبب فى ارتباك البعض فى ظل الظروف الراهنة.

وطالب عضو مجلس النواب، التربية والتعليم بكشف النقاب عن هذا الأمر سريعا، وتوضيح آليات ومحددات مشروع البحث، على أن تراعى الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد، وفى نفس الوقت على أولياء الأمور عدم الانسياق خلف مثل هذه الدعوات التى لا هدف منها سوى النصب فقط، خاصة وأنه لم يتم تحديد آليات البحث حتى هذه اللحظة.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم، حذرت من هذا الأمر، وأوضحت أنه لا داعى للقلق أو التسرع لأن مدة البحث مستمرة حتى 15 مايو المقبل وهناك فرصة حقيقية للطلاب يستطيعون أن يكتب بحث ويعدونه بشكل جيد بعد انتهاء المنهج الدراسى للترم الثانى، لافتة إلى أن البحث سيكون من خلال المقررات الدراسية بأكملها للترم الثانى.

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