شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب تخصيص قناة فضائية لبث أعمال ثقافية تدعم مبادرة "خليك فى البيت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمد العقاد، باقتراح برغبة بتخصيص قناة على القمر الصناعى النايل سات، لبث كل ما تنتجه الدولة ثقافياً والحث على تفعيل مبادرة وزارة الثقافة "خليك فى البيت الثقافة بين إيديك".

وأوضح العقاد، في بيان صحفي له اليوم، أن منظمة الصحة العالمية طالبت العديد من الدول بتخصيص قنوات للثقافة العامة، وذلك لمساعدة المواطنين على البقاء فى منازلهم والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن القناة سيكون لها دور فى تفعيل المبادرة وفى نفس الوقت حفاظا للذوق العام والحث على الهوية المصرية، متابعا: "هذا ما نطالب به من عدة سنوات وهو الدور الرئيسى والمحورى لوزارة الثقافة المصرية ".

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وأشاد عضو مجلس النواب، بما قامت به وزارة الثقافة من إطلاق مبادرة ربما يكون لها دور كبير وعظيم في المرحلة الحالية ومستقبلا، وهي مبادرة "خليلك فى البيت الثقافة بين أيديك" والتى يتم من خلالها بث المحتوى الثقافى بالكامل لوزارة الثقافة إلكترونيًّا على موقع وزارة الثقافة، وقناة اليوتيوب الخاصة بالموقع، وعلى موقع دار الأوبرا المصرية، وبث حفلات من دارالأوبرا المصرية يوميًّا على مدى تاريخ دار الأوبرا طوال 30 عامًا بكل الحفلات والأعمال العظيمة التى تم تقديمها في دار الأوبر.

وتابع: "سيتم استثمار استرجاع مهرجان الموسيقى العربية على مدى تاريخه كله بأعظم الحفلات التي قدمت فيه، بتقنية الهولوجرام والتي قدمت لأول مرة منذ أسبوعين في ذكرى أم كلثوم، وذلك للحث على الارتقاء بالذوق العام ونشر الوعى الثقافي".