شكرا لقرائتكم خبر عن محمد وحيد: الإسكندرية ملتزمة بالحظر دون أزمات.. وكل أهلها يرفضون ألاعيب الإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رائد الأعمال محمد وحيد، رئيس مجلس إدارة شركة كتاليست ومؤسس منصة جودة للتجارة الإلكترونية، إن الإسكندرية من أكثر المحافظات التزاما بحظر التجوال الجزئى، الذى بدأ تطبيقه مساء الأربعاء، وإنها لا تشهد أى أزمات على مستوى الحياة والعمل وتوافر السلع بفضل حرص المواطنين وانضباط السوق ومجتمع الأعمال.

وأضاف مؤسس أول سوق رقمية لتجارة المنتجات المصرية، أن أهل الإسكندرية الذين يتجاوز تعدادهم خمسة ملايين مواطن يتفهمون طبيعة الظرف الراهن، وأنهم من أكثر مناطق الجمهورية التزاما بتوجيهات الدولة ووزارة الصحة منذ بدء أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لذا لم يواجهوا أية مشكلات على صعيد التكدس أو انتظام العمل فى المؤسسات والمرافق الحيوية، أو حتى على مستوى توافر السلع والخدمات ووصولها للمستهلكين بصورة ميسرة وهادئة.

وأكد رئيس كتاليست المتخصصة فى ريادة الأعمال والحلول المبتكرة للتجارة والخدمات، أن الإسكندرية واحدة من أبرز المحافظات المصرية على صعيد الاستثمار وتنوع الأنشطة الاقتصادية، وأنها تمتلك سوقا مستقرة ومجتمع أعمال ناضجا، فضلا عن وعى المواطنين وقدرتهم على استيعاب الظروف الطارئة والتكيف معها، وبفضل تلك التركيبة المتنوعة والصلبة فإنها تجتاز المحنة الحالية بدون أى ارتباك أو أزمات.

وشدد رائد الأعمال محمد وحيد على أن الإسكندرية لم تعد معقلا للتيارات الدينية المتشددة وعناصر الإخوان كما كان الأمر طوال سنوات سابقة على ثورة 30 يونيو، والدليل فشل محاولات تسييس أزمة فيروس كورونا من جانب المتشددين واستخدامها كمنطلق لإثارة الفوضى، رغم حشد تلك التيارات لفلولها على خلفية دعوات عناصر من المقيمين فى تركيا، إلا أن الشارع السكندرى كان أكثر وعيا ولم يستجب لتلك المحاولات، بل بادر بإدانة تصرفات الإخوان والسلفيين التى حاولت المزايدة بالعقيدة والتستر على خططها بشعارات دينية، ما يؤكد أن كل أهل الإسكندرية يرفضون تسييس المحنة التى يعيشها العالم حاليا وتمتد آثارها إلى مصر، ويرفضون جماعة الإخوان الإرهابية ومواقفها العدائية تجاه مصر والمصريين.

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يُذكر أن محمد وحيد يتولى إدارة شركة كتاليست الرائدة فى الحلول المبتكرة للتجارة والخدمات، ومنصة جودة للتجارة الإلكترونية "أول سوق رقمية للمنتجات المصرية"، وبدأ رحلته العملية قبل خمس عشرة سنة فى عدد من المجالات الاستثمارية، منها التجارة والتوكيلات والخدمات الرقمية والاستثمار العقارى، وأسس شركة مشاوير الرائدة فى العام 2012، قبل أن يطلق أحدث مشروعاته الرائدة لتنشيط التجارة الإلكترونية وتطوير اقتصاد الخدمات والعمل المستقل، وقد استضافته جامعة الإسكندرية مؤخرا فى ندوة مع الطلاب بعنوان "كيف تصبح مليونيرا؟" عرض فيها خلاصة تجربته الاستثمارية ونشاطه فى مجال ريادة الأعمال، ونصائحه للطلاب على صعيد المشروعات المتوسطة والصغيرة، واقتحام عالم منصات التشغيل المستقل، كما عرض خلال الندوة أبرز مشروعات شركة كتاليست وخطط منصة جودة وما توفره من مزايا للمصنعين والتجار، وما يستعد لإطلاقه خلال الفترة المقبلة من برامج تدريب وتأهيل بغرض تحفيز الشباب وتطوير قدراتهم ومساعدتهم على خلق وظائف غير تقليدية وتحقيق مستويات دخل جيدة عبر عالم الاقتصاد الرقمى والمنصات العالمية والمحلية المبتكرة.