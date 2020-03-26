زحام أمام ماكينات الصرف الآلي بمدينتي بنها وشبرا الخيمة- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين: شهدت ماكينات الصراف الآلي، بمدينتي بنها وشبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، زحاما شديدا من قبل المواطنين، لصرف رواتبهم، دون الأخذ فى الاعتبار الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ووقف المواطنون في طوابير امتدت لمسافات طويلة أمام ماكينات الصرف الآلي، واشتكوا من الزحام وتعطل النظام الآلي في الماكينات، بسبب الضغط الكبير عليها.

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