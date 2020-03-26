غلق 515 مركزا للدروس الخصوصية بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:
أغلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، اليوم الخميس، 515 مركزا للدروس الخصوصية، على مستوى المحافظة، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الورزاء بغلق تلك المراكز.
وكانت قد أطلقت مديرية أمن القليوبية، حملة موسعة على مراكز الدروس الخصوصية، شملت 16 مركزاً بالمحافظة.
وأوضحت مديرية أمن القليوبية، أن الحملات مستمرة طوال فترة تعليق الدراسة على مستوى الدوائر من أجل سلامة الطلاب.
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