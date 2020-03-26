ماليزيا تسجل 235 إصابة جديدة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كوالالمبور- (د ب أ):

أعلن المدير العام للصحة الماليزية، نور هشام عبدالله، أنه قد تم تسجيل 235 حالة إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19" الناتج عن الاصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الاصابات في البلاد إلى 2031 حتى ظهر اليوم الخميس بالتوقيت المحلي.

ونقلت صحيفة "ذا ستار" الاخبارية الماليزية عن عبدالله قوله في مؤتمر صحفي اليوم، إن هناك 16 مريضا تم شفاؤهم من المرض وخرجوا من المستشفيات اليوم، ليصل بذلك مجموع حالات الشفاء إلى 215 حالة.

من ناحية أخرى، قال عبدالله إن هناك 45 حالة مصابة تتلقى العلاج في وحدات العناية المركزة، وتحتاج 32 منها إلى الوضع على أجهزة التنفس الصناعي.

في الوقت نفسه، قال عبدالله إن هناك 80 فردا من العاملين في مجال الرعاية الطبية بوزارة الصحة، ثبتت إصابتهم بمرض "كوفيد-19".