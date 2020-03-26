قرر الجيش الأمريكي التوقف عن تقديم بعض البيانات التفصيلية عن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بين صفوفه تحسبا لأن يستخدم أعداءه هذه البيانات مع تفشي الفيروس وفقا لوكالة رويترز.
وأوضح وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر الخطة في مقابلة مع رويترز قائلا
لكنه قال إنه يريد حجب بعضالمعلومات الخاصة بالمهام لمنع تعريض أمن العمليات للخطر.
وقال إسبر دون أن يحدد بدقة نوع المعلومات التي يريد حجبها أو متي سيبدأ في تنفيذ هذه الخطة ”ما نريده هو إعطاؤكم بيانات مجمعة. لكن لن نفصل الأرقام لأن ذلك من شأنه كشف معلومات عن الأماكن التي يكون تضررنا فيها أعلى ربما من أماكن أخرى“.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا... الجيش الأمريكي يخفي بعض بيانات الإصابة بين صفوفه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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