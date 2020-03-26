في 24 ساعة.. وفاة 80 وإصابة 1000 حالة جديدة بكورونا في هولندا

أعلنت السلطات الهولندية عن تسجيل نحو 80 وفاة وأكثر من ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقًا لموقع روسيا اليوم. خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقًا لموقع روسيا اليوم. وأكدت السلطات الصحية في هولندا اليوم أنها سجَّلت منذ يوم أمس 78 وفاة و1019 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 7431، حسب وكالة "رويترز".

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