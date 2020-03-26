كورونا.. تطبيق حظر التجول في الرياض والمدينة المنورة ومكة

بدأت السلطات الأمنية السعودية، تطبيق حظر التجول في الرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة، اعتبارا من الساعة الثالثة عصرا من اليوم الخميس، وحتى السادسة صباحا من يوم غد الجمعة، وفقًا لصحيفة سبق.
ووافق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في وقتسابق على اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حرصا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.
وجاء القرار بناء على ما عرضته الجهات المعنية في المملكة، حيث تضمنتقديم وقت بدء منع التجول إلى الساعة الثالثة عصرا من اليوم الخميس في مدن الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة.
وشمل القرار أيضا تخويل الجهة المعنية بناء على ما تقترحه وزارة الصحة في زيادة ساعات منع التجول، أو منع التجول طوال اليوم في تلك المدن أو غيرها من المدن والمحافظات والمناطق الأخرى في السعودية.
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