إصابة أشهر المغنيين الروس بفيروس كورونا

أكَّد مدير أعمال الفنان أوليغ دميترييف، اليوم، إصابة المغني الروسي المخضرم، ليف ليشينكو، بفيروس كورونا، الذي تسببَّ في إصابته بالتهاب رئوي مزدوج، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وقد أكَّدت مصادر طبية أن حالة المغني الشهير خطيرة، بعد أن نقل يوم أمس إلى غرفة العناية المركزة في مستشفى "كوموناركا" للمصابين بفيروس

كورونا في موسكو، حيث انخفضت نسبة الأكسجين في الدم، وبدأ بالاختناق.

وليشينكو هو فنان الشعب في روسيا، وحاصل على وسام الإنجاز الوطني، واشتهر بأداء الكثير من أغنيات الحرب، والأفلام الروسية القديمة.