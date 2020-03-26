إسرائيل.. ارتفاع حصيلة وفيات كورونا إلى 8

أعلنت السلطات الإسرائيلية عن ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد، إلى ثماني، وفقًا لموقع روسيا اليوم. ثماني، وفقًا لموقع روسيا اليوم. وأكدت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل ثلاث وفيات جديدة بكورونا منذ صباح اليوم الخميس، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بواقع 171 حالة، وبلغت 2666.

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