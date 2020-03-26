السعودية تسجل 112 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا. وبهذا يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المسجلة في المملكة إلى 1012 حالة. وسجلت المملكة حتى الآن حالتي وفاة من جراء الإصابة بالفيروس. وكانت السعودية أعلنت أمس تشديد الإجراءات الاحترازية التي تتخذها للحد من انتشار فيروس كورونا، لتشمل منع التنقل بين مناطق المملكة الثلاث عشرة، وتقديم موعد بدء حظر التجول إلى الساعة الثالثة عصراً في مدن الرياض ومكة والمدينة.

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