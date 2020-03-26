الرئيس الجزائري: نواجه وباءً جديداً على البشرية

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، أن بلاده تواجه محنة وباء جديد على البشرية، حيث إنه حير منظمة الصحة العالمية، وأربك مقدرات الدول المتطورة.

وقال الرئيس تبون، في رسالة بعث بها إلى وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد وإلى كل موظفي وعمال القطاع اليوم، إنه خجول لعدم وجوده مع الأطباء وكوادر الصحة الذين يواجهون وباء كورونا المستجد.

وأضاف: «إنني أتابع بفخر واعتزاز جهودكم الخيرة لمواجهة محنة الوباء»، داعياً الأطباء لمضاعفة الجهد والإبقاء على أعلى درجات التأهب.

واحتج اليوم عمال مستشفى بلدة بوفاريك بولاية البليدة، التي تخضع لحجر شامل منذ أول أمس الثلاثاء، على إدارة أزمة وباء كورونا، وطالبوا الرئيس تبون بزيارتهم للاطلاع على ظروف عملهم.

يذكر أن الجزائر سجلت 21 حالة وفاة من مجموع 302 إصابة مؤكدة بوباء كورونا.

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