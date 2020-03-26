سنغافورة تستعد لإنفاق 38 مليار دولار لمواجهة فيروس كورونا

اقترح وزير المالية هينج سوي كيات إنفاق 55 مليار دولار سنغافوري (38 مليار دولار أميركي) لمواجهة موجة الركود المحتملة، التي سوف تنتج عن تفشي فيروس كورونا.

وقال هينج، الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء لي هسين لونج، للبرلمان، اليوم الخميس: «بصفتنا اقتصاداً مفتوحاً، سوف نتأثر بشدة بهذه الصدمات العالمية».

واقترح هينج، وهو يعلن ما أسماه «بموازنة مرنة»، أن تنفق سنغافورة نحو 11% من إجمالي الناتج المحلي لمواجهة ما وصفه بأنه قد يكون «ركوداً يماثل في سوئه الأزمة المالية العالمية على الأقل».

وأضاف هينج أن سنغافورة، صاحبة المرتبة الرابعة من حيث أعلى إجمالي ناتج محلي للفرد وفقاً لتصنيف صندوق النقد الدولي، سوف تنفق أكثر من 11 مليار دولار من احتياطيها الذي يقدر بمئات المليارات من الدولارات.

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ويأتي هذا الإعلان بعد ساعات من إعلان وزارة التجارة أن إجمالي الناتج المحلي في سنغافورة انكمش بنسبة 2.2% خلال الربع الأول من عام 2020.

ويشار إلى أن سنغافورة سجلت 631 حالة إصابة بفيروس كورونا، ولكن من المتوقع ارتفاع أعداد حالات الإصابة، بسبب محاولة نحو 200 ألف مواطن سنغافوري العودة للمدينة، خلال الأسابيع المقبلة.

وقال هينج: «إجراءات الصحة العامة تسببت في عرقلة النشاط الاقتصادي». ويشار إلى أن انهيار حركة السفر عالمياً بسبب فيروس كورونا أضر بسنغافورة، حيث قالت الوزارة: إن القطاعات التي تعتمد على السياحة «انكمشت في ظل التراجع الحاد في أعداد السائحين».