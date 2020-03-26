تمديد حظر التجول لمكافحة كورونا في العراق

كتبت أسماء لمنور في الخميس 26 مارس 2020 04:15 مساءً - أصدر مجلس الوزراء العراقي، يوم الخميس، قرارا بتمديد حظر التجوال في البلاد حتى 11 من أبريل المقبل، في مسعى لكبح انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

ويأتي هذا التمديد فيما كانت الحكومة العراقية، قد أعلنت في 22 من مارس الجاري، تمديد حظر التجول في البلاد حتى الـ28 من الشهر.

وبحسب بيانات صحية رسمية، سجل العراق 345 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى الآن، فيما توفي 29 شخصا من جراء مضاعفات المرض.

وفي وقت سابق، قالت خلية الأزمة الخاصة لمواجهة الفيروس في العراق، إن الحظر يشمل تعطيل الدوام في الجامعات والمؤسسات التربوية والمدارس حتى التاريخ نفسه، على أن يتم إعادة تقييم الوضع حسب الموقف الوبائي.

وتوعدت الحكومة العراقية، في بيان، بعقوبات تشمل فرض غرامات ومصادرة السيارات، على المخالفين لحظر التجول المفروض، تجنبا لمخاطر تفشي فيروس كورونا.

وأعلن البيان عن 4 قرارات بشأن حظر التجول، والعقوبات المترتبة على خرقه:

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1- الالتزام التام بحظر التجول المعلن في بغداد وعدد من المحافظات، وعلى القوات الأمنية تطبيق الحظر من خلال قيادة العمليات المشتركة وقيادة عمليات بغداد، مع مراعاة الاستثناءات المحدودة المنصوص عليها لحركة الكوادر الصحية ونقل المواد الغذائية والوقود والحالات الطارئة والدبلوماسيين والكوادر الإعلامية، ومنع التنقلات الأخرى بشكل تام إلا عن طريق موارد وزارتي الداخلية والصحة.

2- فرض غرامات مالية على المخالفين للحظر وحجز المركبات المخالفة طيلة مدة الحظر.

3- يمنع توافد الزوار إلى المدن و”العتبات المقدسة” خلال مدة الحظر لأنها تخالف الضوابط الصحية التي وضعتها لجنة الأمر الديواني (55) والقرارات ذات الصلة، وعدم السماح بالتجمعات والمسيرات لأي سبب كان.

4- على جميع أجهزة الدولة والمواطنين الالتزام التام بالقرارات الصادرة وتوصيات خلية الأزمة الصحية، والنصائح الطبية الرسمية، حماية للعراق والعراقيين من انتشار الوباء، والوصول إلى بر الأمان.