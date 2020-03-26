كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين: سنقاوم انتشار فيروس كوونا عبر الطرق السريعة والممرات المائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ستعزز السلطات في الصين ضوابط فيروس كورونا للحيلولة دون انتشاره عبر الطرق السريعة والممرات المائية، حسبما أفاد التلفزيون الحكومي الصيني، نقلًا عن اجتماع برئاسة رئيس مجلس الدولة، لي كه تشيانج.

وقال التلفزيون، إن الصين ستفرض الحجر الصحي المركزي على المسافرين الذين يدخلون البلاد عبر الطرق السريعة، ويكثفون الحجر الصحي للسفن الدولية، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف، أنه من أجل تعزيز انجازات مكافحة فيروس كورونا فى مركز التفشي فى مقاطعة هوبى، تريد الحكومة اقتفاء أثر وتحديد أصل أي حالات إصابة بفيروس كورونا المؤكدة حديثًا والمشتبه فيها وغير العرضية.