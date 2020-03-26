كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين.. شانجهاي تأمر بخضوع جميع المسافرين القادمين للحجر الصحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعلنت الحكومة المحلية فى مدينة شانجهاى بشرق الصين، أن جميع المسافرين القادمين إلى المدينة سيخضعون للحجر الصحى والمراقبة لمدة 14 يومًا اعتبارا من، اليوم الخميس، فى محاولة لمنع انتقال فيروس كورونا، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

كانت شانجهاي قد طلبت في السابق من المسافرين الدخول في الحجر الصحي فقط إذا كانوا قد زاروا 24 دولة تضررت بشدة في الأسبوعين قبل وصولهم إلى المدينة.

أبلغت المدينة عن 109 حالات إصابة مؤكدة ونشطة بفيروس كورونا المستورد من الخارج بنهاية الأربعاء، بزيادة 18 مقارنة باليوم السابق. وقالت، إن 39 من بريطانيا و 27 من الولايات المتحدة.