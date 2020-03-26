كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش السويسري ينضم إلى خط المواجهة في المعركة ضد كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت السلطات الجيش السويسري، الذي لم يتم تعبئته منذ الحرب العالمية الثانية ثم في الوضع الدفاعي فقط، لمساعدة العاملين في مجال الرعاية الصحية على خط المواجهة في حرب سويسرا ضد فيروس كورونا، كما أوردت وكالة "رويترز".

يوجد في سويسرا الآن ما يقرب من 10 الآف حالة مؤكدة وأكثر من 100 حالة وفاة. تشترك في حدودها مع إيطاليا، الدولة الأكثر تضررًا من الفيروس في جميع أنحاء العالم، ومع فرنسا، التي تضررت بشدة.

على الرغم من ثروتها ونظام الرعاية الصحية من الدرجة الأولى ومصنع لصنع أجهزة التنفس الصناعي، حذر مسؤول كبير من أن المستشفيات السويسرية قد تنهار قريبًا. يقع أحدها بالقرب من الحدود الإيطالية في كانتون تيسينو تحت ضغط كبير.