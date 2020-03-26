كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات الأمريكية تنسحب من قاعدة جوية في العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انسحبت القوات الأمريكية، من قواعد الحبانية و "كي وان" والقصور الرئاسية في الموصل شمالي العراق، حسبما ذكرت قناة العربية.

وقال المتحدث باسم التحالف مايلز كاغينز، على حسابه في "تويتر": "تواجد بعثات التحالف الدولي في العراق بدعوة رسمية من الحكومة العراقية لهزيمة فلول داعش فقط. قيادة قوات التحالف تسلم مقراتها في داخل القواعد العراقية إلى وزارة الدفاع العراقية. وكذلك المئات من جنود المدربين يغادرون مؤقتًا من أجل سلامتهم من فيروس كورونا المستجد".

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وأعلنت رئاسة الأركان الفرنسية، مساء أمس الأربعاء، أن باريس قررت سحب جنودها من العراق حيث يشاركون في عمليات تدريب، وذلك "خصوصاً" بسبب تفشّي وباء كورونا في هذا البلد.

وقالت رئاسة الأركان في بيان، إنه "بالتنسيق مع الحكومة العراقية، قرّر التحالف (الدولي الذي تقوده واشنطن) تعديل حجم انتشاره في العراق وتعليق أنشطة تدريب قوات الأمن العراقية مؤقتاً ولا سيما بالنظر إلى الأزمة الصحية".