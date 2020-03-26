كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريطانيا: الأمير تشارلز لم يقفز في الطابور لاختبار فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات في بريطانيا، اليوم الخميس، أن الأمير تشارلز، ولي العهد، الذي يعاني من فيروس كورونا، لم يقفز في الطابور للاختبار لأن أعراضه وحالته استوفت المعايير.

عندما سُئل عن سبب خضوع وريث العرش البريطاني للاختبار بينما لم يجر الملايين من العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية، قال وزير الدولة للصحة البريطانية، إدوارد أرجار: "أفهم أن أعراضه وحالته، استوفت تلك المعايير."، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف "أرجار" لشبكة "سكاي نيوز": "أمير ويلز لم يقفز في الطابور".

وفقًا للنصيحة على الموقع الإلكتروني للخدمات الصحية الوطنية في اسكتلندا، يُطلب من معظم الأشخاص الذين يعانون من أعراض الفيروس ببساطة البقاء في المنزل ولن يتم اختبارهم.

Advertisements

وتقول النصيحة: "بشكل عام، لن يتم فحصك لـ COVID-19 إلا إذا كان لديك مرض خطير يتطلب الدخول إلى المستشفى".

وقال كبير المسؤولين الطبيين في اسكتلندا، إن هناك أسبابًا سريرية لمعرفة سبب اختبار العائلة المالكة، وقال مصدر ملكي، إن تشارلز أجرى اختبارًا بسبب عمره وتاريخه الطبي، بينما رفض إعطاء مزيد من التفاصيل.

ومع ذلك، على وسائل التواصل الاجتماعي كان هناك بعض الانتقادات لقرار اختبار العائلة المالكة عندما تم حرمان الآخرين من الاختبار بسبب النقص.