برنامج “لالة لعروسة”.. لا عرس للفائزين بسبب فيروس كورونا!

قزرر برنامج “لالة العروسة”، تأجيل عرس الكوبل الفائز، اضطراريا، نتيجة الظرف الاستثنائي، الذي تعيشه بلادنا.
مصارد مطلعة أكدت لـ”اليوم 24″، أنه تم الانتهاء من تصوير جميع الحلقات، ومنحت للكوبل الفائز هدايا قيمة، في انتظار أن يقام لهما عرس أسطوري في مدينة مراكش، بعد عودة الأمور إلى نصابها.
واستغنى البرنامج في تصوير الحلقات الأخيرة من الموسم الحالي عن جمهوره باستوديو التصوير، كخطوة وقائية لمواجهة إمكانية تفشي الفيروس.
وسيتم الاعتماد في باقي الحلقات على مشاهد للجمهور من الحلقات المصورة، قبل بداية إجراءات حالة الطوارئ، ليتم توضيبها مع تفاصيل الحلقات المتبقية.
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