تطوع 30 طبيبا شابا لمهمة فرز المستعجلات للمرضى المشتبه في إصابتهم بكورونا- صور

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في ظل الأزمة، التي يمر منها المغرب، وتزامنا مع الاستنفار، الي تعيشه الأطر الصحية في مختلف المستشفيات في المغرب، تطوع ما يقارب من 30 طبيبًا شابا، وطلاب السنة النهائية في كليات الطب في مدينة مراكش، لمهمة فرز المستعجلات للمرضى المشتبه في إصابتهم بـ COVID-19.
مبادرة الأطباء الشباب، المتمثلة في تطوعهم لمهمة فرز المستعجلات للمرضى المشتبه في إصابتهم ـ COVID-19 في المركز الاستشفايي الجامعي محمد السادس بمراكش، لقيت ترحيبا من قبل المغاربة.
وتعيش الأطر الطبية في مختلف المستشفيات في المغرب استنفارا بشأن فيروس كورونا المستجد.
يشار إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا في المغرب، بلغ 225 إصابة إلى حدود الساعة السادسة من مساء أمس الأربعاء.
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